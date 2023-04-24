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وزارة الشباب والرياضة ترسم البسمة على وجوه الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - وزارة الشباب والرياضة ترسم البسمة على وجوه الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك 7 ملايين مستفيد من مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر وزير الشباب والرياضة: المبادرة تخدم قطاع كبير من النشء والشباب والرواد للاستفادة من أمكانيات مراكز الشباب

 

شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال أيام عيد الفطر المبارك  اقبالا جماهيرياً كبيراً في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استمرار المبادرة  يعد نقطه تحول كبيرة لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور من مراكز الشباب وقيام المراكز بدورها التنموي في بناء الانسان المصري.

وأضاف الوزير لم مراكز الشباب لا يقتصر دورها على الأنشطة والفاعليات بل فتحت مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور لأداء صلاةةالعيد في 1017 ساحة صلاة بمختلف المراكز في كافة أنحاء الجمهوريه .

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة اكثر من  ٥ مليون مستفيد من النشء والشباب والرواد بصورة إجمالية حيث بلغ عدد المستفيدين خلال اليوم الأول حوالى 3 ملايين مستفيد  وفي اليوم الثاني حوالى 2 مليون مستفيد وفي اليوم الثالث 2 مليون مستفيد ، من أنشطة مراكز الشباب المتنوعة والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات للتمتع بأيام العيد وادخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال والأهالي.

وحققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحاً كبيراً بمختلف المحافظات لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة بأن تكون  مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  تهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

 

وزارة الشباب والرياضة ترسم البسمة على وجوه الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك (1)

 

 

وزارة الشباب والرياضة ترسم البسمة على وجوه الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك (2)

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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