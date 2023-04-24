شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لتجهيز عصام ثروت قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عصام ثروت، حارس مرمى النادي المصري، لبرنامج تأهيلي مكثف، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وتسببت في خروجه من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي خلال المباراة الماضية والتي خسرها المصري بهدفين مقابل هدف.

وتعرض عصام ثروت لإصابة بكدمة قوية بالضلوع السفلى وعضلات ما بين الضلوع، ليتم استبعاده فى اللحظات الأخيرة من مواجهة الإسماعيلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي في السادسة مساء غد، الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.