قائمة البنك الأهلي استعدادا لملاقاة المصري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي قائمه لاعبيه استعدادا للتوجه إلي برج العرب اليوم لملاقاة المصري في لقاء لحساب مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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وتقام المباراة غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء .

وجاءت القائمة كما يلي..

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

محمود الجزار _ أحمد ياسين

_ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو



خط الهجوم ..

أسامة فيصل_ محمود قاعود _ باسم مرسي.