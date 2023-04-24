حفل كبير بمركز شباب أشمون لتوزيع جوائز كرة القدم والألعاب الفردية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أقام مجلس إدارة مركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية برئاسه المهندس محمد النحاس حفل كبير حضره جماهير المدينة والقرى المجاوره والعاملين به.

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جاء ذلك لتسليم جوائز نهائيات كرة القدم ( الطلائع- المفتوحه-القدامي) وبطولات الألعاب الفردية (الشطرنج - تنس الطاولة..الدومينو..الطاوله.

حضور الحفل..

حضر الحفل وقام بتوزيع الجوائز، مجلس إدارة مركز شباب أشمون

كل من: محمد محمود النحاس رئيس مجلس الإدارة وأحمد نبيل عيد نائب الرئيس أحمد محمود النحاس آمين الصندوق، والأعضاء محمد نبيل بدوى وحلمى ومحمود عبدالله عمار وإسلام المخزنجى ومدير المركز عربى السماحى.

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