عبد الحفيظ يتوجه إلى المغرب اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى المغرب مساء اليوم الاثنين لإنهاء الترتيبات الخاصة بسفر واقامة بعثة الأحمر بدولة المغرب استعدادا لمواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

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ومن المقرر أن يتوجه عبد الحفيظ إلى المغرب رفقة سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي على أن يستقبلان بعثة الأحمر المرتقب وصولها إلى المغرب الساعات القليلة المقبلة استعدادا لملاقاه الرجاء المرتقبة.

موعد اللقاء..

ويلتقي الأهلي نظيره الرجاء المغربي في تمام التاسعة من مساء يوم

السبت المقبل 29 أبريل الجاري على ملعب مركب محمد الخامس باياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا ،بمدينة الدار البيضاء المغربية في حضور جماهيري يقدر ب 40 ألف مشجع.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا اول أمس على ملعب القاهره الدولي بثنائية من دون رد ذهابا ، حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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