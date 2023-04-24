مباريات الأهلي في غياب الشناوي.. ثلاث مواجهات مرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية لكره القدم أمس الأحد اعتماد العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي بالايقاف ثلاث مواجهات محلية مقبلة عقب تعرضه للطرده خلال مواجهه فريقه الماضية.

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يأتي ذلك على خلفية اعتداء الشناوي على اللاعب أحمد عبد الحكم من فريق سموحه خلال المواجهه الاخيرة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية لحساب منافسات الجوله 26 من مسابقه الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يغيب الشناوي عن مواجهات الاهلي الثلاث المقبلة ببطوله الدوري المحلي أمام بيراميدز ، سيراميكا كليوباترا وانبي.

ويستعد الأهلي لملاقاه نظيره الرجاء المغربي في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 29

أبريل الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء المغربيى بعد ان انتهى لقاء الذهاب الذي اقيم أول أمس على ستاد القاهره الدولي بتفوق الأحمر بثنائيه من دون رد حملت توقيع محمد عبد المنعم مدافع الفريق ولاعب الوسط حمدي فتحي.

ظهور علي لطفي..

ومن المنتظر ان يعتمد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي على حارثه البديل علي لطفي لحراسة مرمى الفريق الأحمر خلال المواجهات المذكورة في غياب الشناوي.

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