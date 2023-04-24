شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغرم عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة بعد غيابهما عن التدريب دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى على تطبيق اللائحة على عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة لاعبى الدراويش، بعد غيابهما عن التدريب أمس، الاثنين، استعدادا لمواجهة المصرى في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة عن التدريب دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، الذى قرر توقيع الغرامة الغياب عن التدريب وفقا للائحة الفريق.

وبدأ الإسماعيلى أمس، الأحد، الاستعداد لمواجهة المصري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش فى الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.

ومنح حمزة الجمل، المدير الفني لاعبي الفريق، راحة يومي الجمعة والسبت عقب الفوز على المصري في الدوري بهدفين مقابل هدف في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.

ورفع فريق الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز 14 فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.

وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.