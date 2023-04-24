«فيه حاجة غلط» .. شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تعجب الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، من أوضاع جمهور الأهلي في مباراة الرجاء، أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث كان التشجيع والصوت خافتًا على غير عادة جمهور المارد الأحمر.

فاز الأهلي على الرجاء بثنائية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليضع المارد الأحمر قدمًا في نصف النهائي ويسهل من مأموريته في مواجهة الإياب.

قال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" في مباراة الاهلي والهلال فعلا كان صوت الجماهير بيهز جبال في مباراة الاهلي والرجاء نفس عدد الجماهير ولكن دون صوت تقريبا".

أضاف:" المؤكد أن في حاجه غلط والمفروض أن الجماهير كانت موجوده عشان تشجع وتغني وتؤازر.. اكيد الناس كانت رايحه تفرح وتعيد".

أشار:" جمهورنا عظيم بس ياريت البعض يفهم كده بجد.. يا إما بلاها جماهير من الاساس وريحوا دماغكم".

أوضح شوبير:" علي فكره هذه التويته دفاع عن الجمهور وليس العكس".

واصل:" جمهور الكوره دوره انه يغني ويشجع ويهتف ويساند ويرفع الاعلام، الجمهور رايح عشان كده مش عشان يسكت ويضحك لما فريقه يجيب جون .. الكوره في الدنيا كلها كده".

في مباراة الاهلي والهلال فعلا كان صوت الجماهير بيهز جبال في مباراة الاهلي والرجاء نفس عدد الجماهير ولكن دون صوت تقريبا .. المؤكد ان في حاجه غلط والمفروض ان الجماهير كانت موجوده عشان تشجع وتغني وتؤازر .. اكيد الناس كانت رايحه تفرح وتعيد .. جمهورنا عظيم بس ياريت البعض يفهم كده".

أتم:" إذا كنتم عاوزين الانتصارات في الكوره ترجع تاني والكوره المصريه تعود لسابق عهدها خلوا الناس تشجع وتتبسط وتستمتع بالذهاب للمدرجات خلوها فرحه للولاد وياسيدي حط الضوابط بتاعتك علي العين والرأس".