شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعيد ترتيب سموحة مجددا قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، الفترة الحالية الخالية من المباريات لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق السكندرى، قبل مواجهة فيوتشر الخميس 4 مايو المقبل فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتأجلت مباراة سموحة مع غزل المحلة بسبب انشغال المحلة بمباراة كأس رابطة الأندية المحترفة، ما منح الفرص أمام أحمد سامى لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاستغلال الفترة المقبلة فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويجهز أحمد سامى أكثر من لاعب لحل الأزمة في المركزين، حيث بدأ الاعتماد على شريف رضا وأحمد جمال في الظهير الأيمن، بجانب الدفع بمحمد مغربى ومحمد نادى في الظهير الأيسر.