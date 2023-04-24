شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات يغيب فيها الشناوي عن الأهلي بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن الفريق أمام بيراميدز وسيراميكا وإنبي فى بطولة الدوري، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة الذى صدر منذ ساعات بإيقاف الحارس الدولى 3 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء السبت المقبل بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز المارد الأحمر على بطل المغرب في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة، وهي المباراة التى قدم فيها الشناوي أداءً مُميزاً ودافع عن عرين الأحمر ببراعة.

ويتم تنفيذ قرارات رابطة الأندية في بطولة الدوري فقط لذا سيغيب الشناوي عن 3 مباريات للأحمر في بطولة الدوري التى يتصدرها الأهلي حالياً برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، فيما سيكون بأمكان الحارس الدولي المشاركة مع فريقه في بطولة دوري الأبطال بجانب بطولة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل أمام الزمالك بالإمارات.

وقررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، عددا من العقوبات للجولة الـ26 للدوري من بينها إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..

وجاءت باقي العقوبات كالتالي :

- إنبى وأسوان :

-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من انبى مباراة للطرد لسابق إنذاره..

-إيقاف كل من على فتحى وإسلام جمال ثنائي فريق اسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثانى منع فرصة محققة.

- سموحة والأهلىإيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.. - المصرى والاسماعيلى-إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم. - سموحة والأهلىإيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.. - المصرى والاسماعيلى-إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم.

- طلائع الجيش وفيوتشرإيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..

-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعى تجاه الحكم.

-سيراميكا والإتحاد-إيقاف معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

-إيقاف حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض..

-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.