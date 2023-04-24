شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوزه الأول تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في مباراته المقبلة أمام سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الـ 19 بالدوري.

ويقترب السنغالى إبراهيما نداى صانع ألعاب الزمالك من الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للفريق امام سيراميكا بعد المستوى الجيد، الذى ظهر عليه خلال المباراتين الماضيتين اللتين خاضهما مع الزمالك أمام حرس الحدود والمقاولون العرب بعد عودته من الإصابة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موقف الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة ، جمعها من الفوز في 6 مباريات ، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات.