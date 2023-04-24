موعد مباراة الأهلي والرجاء بالمغرب فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يشغل اهتمام ملايين من عشاق القلعة الحمراء، باعتبار أن المباراة فاصلة وحاسمة فى تأهل بطل مصر لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل في المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء فى المغرب بدوري الأبطال

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والرجاء فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المغرب، ومن المعروف أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه مرة أخرى في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل أي يوم 28 أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة.

كولر يصحح الأخطاء

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويخشى مارسيل كولر من ارتكاب أخطاء دفاعية في مباراة الإياب بالمغرب، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر، المطالب باللعب على عدم استقبال أهداف، بل وتسجيل هدف في شباك الفريق المغربي تصعب من مهمته في المنافسة على خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

ماذا قال كولر عن ثنائية الأهلي في الرجاء؟

ويرى مارسيل كولرإن الأهلي خاض مباراة صعبة جدًّا أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن المنافس بدأ المباراة بشكل مميز.

وقال كولر خلال وقائع المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرجاء، «طريقة لعب الرجاء أخرت دخول الأهلي في السيطرة الكاملة على المباراة، حتى استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وصناعة فرص تهديف، مشيرا إلى أن الهدف الثاني سهل مهمتنا في زيادة الفاعلية على مرمى الرجاء، وسعيد جدًّا أننا سجلنا هدفين ولم نستقبل أهدافًا».

أشار إلى أن الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة، وهناك شوط ثان في المغرب يجب أن نكون جاهزين له، لأن المباراة لم تنته بعد بالرغم أن النتيجة ستمنحنا تميزًا لكن يجب ألا نلتفت لها في تحضيرات العودة.

وبسؤاله عن مستوى عمرو السولية وحمدي فتحي، قال إن حمدى فتحي عائد من غياب عن التدريبات بسبب دور البرد، ولهذا السبب لم يبدأ بينما يقدم السولية مستوى ثابتًا وأداءً مميزًا في نتائج الفريق.