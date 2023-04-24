شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة جالانتس فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز فى إياب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل "طبقا للتوقيت الصيفي"، على استاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذي يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

ويدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الجابوني بيير أتشو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، والجابوني بوريس ديستوجا المساعد الثاني، والكونغولي جيسي مفوتو الحكم الرابع، وعلى تقنية الفار بن براهام لاحلو من الجزائر حكم الفيديو الرئيسي، ومواطنه موقران جوراري حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة جون سينتسو من ليسوتو، ويراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال، والمنسق العام هيلي زافيمانجا من مدغشقر، والمنسق الأمني جيفرز سيزار من سيشيل.