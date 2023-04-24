شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم مُرشح لجائزة الأفضل فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت القائمة تواجد محمد عبد المنعم مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في الرجاء المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ، السبت، باستاد القاهرة فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.





من ناحية أخرى، بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي جاهزاً للسفر مع الفريق للمغرب غداً، الثلاثاء، لمواجهة الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة.