شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس البنك الأهلي من بوابة الحدود قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات الماضية للبنك الأهلي فى الدوري، وآخرها مواجهة حرس الحدود في الجولة الماضية، والتى انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل المباراة المرتقبة بين المصري والبنك الأهلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي في السادسة مساء غد، الثلاثاء، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع لاعبي المصري على هامش التدريبات، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات وتصحيح المسار، خاصة بعد التعادل في الجولة قبل الماضية أمام المقاولون ثم الهزيمة أمام الاسماعيلي، وهو ما أثار غضب جماهير بورسعيد.

ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.