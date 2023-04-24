شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصحح أخطاء مباراة الإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة حسام حسن، على تصحيح أخطاء المباراة الماضية للفريق البورسعيدي والتى جمعته بالنادي الإسماعيلي مساء الخميس الماضي، وانتهت بهزيمة المصري بهدفين مقابل هدف، وذلك لتجنبها فى اللقاء المقبل للفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي فيالسادسة مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع لاعبي المصري على هامش التدريبات، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات وتصحيح المسار، خاصة بعد التعادل في الجولة قبل الماضية أمام المقاولون ثم الهزيمة أمام الاسماعيلي، وهو ما أثار غضب جماهير بورسعيد.

ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.