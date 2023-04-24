الكرة السعودية.. النصر كامل العدد في مواجهة الليلة بكأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة عربية مرتقبة يلتقي فريق النصر نظيره الوحدة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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كان فريق الهلال قد حسم تأهله بالامس إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على نظيره اتحاد جدة بهدف من دون رد جاء عبر النيران الصديقة عن طريق خطأ المدافع الدولي المصري أحمد حجازي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه.

ومن المقرر اذاعه لقاء اليوم بين النصر والوحدة على مجموعة

قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي المشفر بالإضافة إلى منصة شاهد الالكترونيا عبر شبكة الانترنت.

ومن المتوقع ان يبدأ الجهاز الفني لفريق النصر السعودي اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

وسط الملعب: لويز جوستافو، عبد المجيد الصليهم.

صناعة اللعب: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى.

الهجوم: كرستيانو رونالدو.

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