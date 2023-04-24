١٠ معلومات عن مركب محمد الخامس مستضيف مباراة الأهلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء المغربية مواجهة الأهلي والرجاء المرتقبة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 29 أبريل الجاري بتوقيت القاهرة.

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وأعلنت ادارة الاستاد المغربي الساعات القليلة الماضية جاهزيتها لاستضافة المباراة بعد سلسلة الإصلاحات التي شهدتها مدرجات الملعب خلال الأيام الماضية نافية أية انباء بشأن نقل اللقاء إلى مدينة الرباط أو إلى ستاد آخر بدولة المغرب .

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور جماهيري يقدر به 40 الف متفرج في الوقت الذي نفذت فيه تذاكر اللقاء.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن ملعب محمد الخامس مستضيف اللقاء..

تم تأسيس الملعب بمدينة الدار البيضاء عام 1955 ثم اعيد بناؤه مجددا عام 1999 بعد اجراء مجموعة من الإصلاحات الشاملة عليه.

يعد مركب محمد الخامس والملعب الرئيسيه لفريقين الرجاء والوداد بالمسابقات المحلية والقارية ويتسع جماهيريا إلى ٦٧ الف مشجع.

مرفق بالاستاد مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل البدني كذلك أماكن مخصصه للجان مراقبة المنشطات.

به مقاعد مظللة للمواجهات التي تقام نهارا تحت ضوء الشمس وتشغل تلك المدرجات نسبه 35% من السعة الاجماليه للملعب.

ملحق بالاستاد صالة ألعاب رياضية مغطاة خاصة بانشطه كره الالعاب الاخرى وكرات الصالات.

يفصله عن محطه قطار الدار البيضاء المغربيه 5 كيلو متر فقط.

يحتوي الاستاد على 1500 مقعد مهيأ لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.

يحمل الملعب باسم مركب محمد الخامس من عام 1981 حتى الان.

أصبح الملعب مطابقا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2000 ليكون الاستاد من ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة المغرب مواجهات كأس العالم خلال الملفات التي قدمتها السلطات الرياضية المغربية السنوات الماضية.

أرضية الملعب من العشب الطبيعي كما سبق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خوض مواجهات عدة عليه.

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