٤٠ ألف مشجع مغربي.. نفاذ تذاكر مواجهة الأهلي والرجاء بعد ساعتين من طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي نظيره الأهلي في مواجهه جماهيرية مرتقبة لحساب منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا بعدما تمكن الأحمر من الفوز ذهابا بثنائية من دون رد خلال اللقاء الذي اقيم بينهما اول أمس السبت .

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ومن المقرر أن يقام اللقاء المرتقب في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر ابريل الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتسلح الفريق المغربي بحضور جماهيري يقدر ب 40 ألف مشجع وفقا لما أعلنته ادارة استاد مركب محمد الخامس .



في الوقت الذي نفت فيه نيتها لنقل اللقاء إلى مدينه الرباط أو الى أي

مدينة مغربية اخرى بداعي عدم الجاهزيه الفنية للاستاد.واعلنت منذ قليل المنصة الرقمية المغربية الخاصة بحجز تذاكر اللقاء نفاذ كافة التذاكر.

نصف النهائي..

ويلاقي الفريق المتأهل من مواجهة السبت الماضي الطرف الآخر الذي سيحسم تأهله من مواجهة الترجي التونسي وشبيبه القبائل الجزائري لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا والتي يقام بها اللقاء النهائي شهر يونيو المقبل بنظام مواجهتي الذهاب والاياب بدلا من نهائي المباراة الواحدة.

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