جدول مباريات اليوم الاثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ كاملاً

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الاثنين 24 من شهر أبريل الجاري مواجهات عدة على صعيد الدوريات الاوروبية ـ البرتغالي والايطالي ، بالاضافة إلى لقاءات عربية خليجية مرتقبة.

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اولا على الصعيد الاوروبي يستضيف فريق اتالانتا نظيره روما لحساب منافسات الجولة 31 من الدوري الايطالي في تمام 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق نابولي صدارة ترتيب منافسات الكالتشيو بينما يأتي فريق اتلانتا سابعا ونظيره روما في الترتيب الرابع من المسابقة.

وعلى صعيد الدوري البرتغالي يستضيف فريق فيتوريا جماريش نظيره سبورتنج لشبونة لحساب منافسات الجولة ٢٩ ويأتي فريق بنفيكا في صدارة ترتيب الفعاليات فيما ياتي جيمارش سابعا ونظيره سبورتنج لشبونة في الترتيب الرابع قبل مواجهه الليلة.

أما على الصعيد الدوري التركي يلتقي فريق انطاليا سبور نظيره فيساس سبورت على ملعب الاول في تمام الساعه 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته يستضيف فريق

فناربخشة نظيره اسطنبول سبور وفي الرابعة عصرا يلتقي فريق جيرس سبور على ملعبه نظيره بشاك شهير.

مواجهات عربية ..

اما فيما يخص المواجهات العربية فعند دقات الثامنة مساءت بتوقيت القاهرة يلتقي فريق النصر نظيره الوحدة على ملعب مرسول بارك لحساب منافسات الدوري نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي 5:45 بتوقيت القاهرة ايضا تنطلق المواجهه الاخرى بين فريق السد ونظيره الشحانية لحساب نصف نهائي بطولة كأس أمير قطر على أن يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل المواجهة المرتقبة.

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