النصر في مواجهة سعودية مرتقبة بكأس خادم الحرمين.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة سعودية مرتقبة تقام في تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض وتجمع فريق النصر ونظيره الوحدة لحساب منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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من المقرر أن ينقل اللقاء الجماهيري المرتقب عبر منصة شاهد الإلكترونية بالإضافة إلى مجموعة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي المشفر.

تأهل الهلال:

كان فريق الهلال حسم أمس الأحد تأهله إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تفوقه على نظيره الاتحاد بهدف من دون رد، جاء عن طريق الخطا بالنيران الصديقه، بعدما سجل أحمد

حجازي، المدافع الدولي المصري، ولاعب اتحاد جدة السعودي، بالخطأ في مرماه.

ويسعى فريق النصر لاستعاده توازنه من جديد بعد تذبذب النتائج الأخيرة بالمسابقات المحلية وتعرضه للخسارة يوم الثلاثاء الماضي أمام نظيره الهلال بثنائية من دون رد في مباراة شهدت تصرفات سلوكية غير مبررة من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعدما وجه إشارات مسيئة إلى جماهير الهلال عقب اللقاء.

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