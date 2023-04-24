شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. دييجو إلياس يحافظ على الصدارة وعسل فى المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال 24 أبريل الجارى، وواصل البيروفي دييجو إلياس حفاظه على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد حصده وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش.

كما استمر الإنجليزي محمد الشوربجي فى المركز الثاني، ومصطفى عسل فى المركز الثالث لغيابه عن المشاركة فى البطولات، وعلى فرج في التصنيف الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا للاسكواش.



وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي: وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي: مصطفى عسل (المركز الثالث)

علي فرج (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي: بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

البيروفي دييجو إلياس في المركز الأول، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثاني، مصطفى عسل في المركز الثالث وتقدم علي فرج إلى المركز الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا، تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.