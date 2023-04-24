شكرا لقرائتكم خبر عن زاهد سالم يتوج ببطولة أتالانتا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري زاهد سالم ببطولة أتالانتا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 19 إلى 24 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.

وفاز زاهد سالم على الياباني يونسكي تسوكي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 8-11, 9-11, 11-3, 11-7 .

من ناحية أخرى، تقام بطولة العالم للاسكواش في ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربيني عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب في مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلي فرج وتوج بالبطولة في 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.