شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أحمد عبد القادر من السفر مع الأهلي إلى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي جاهزاً للسفر مع الفريق للمغرب غداً، الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة.

وغاب أحمد عبد القادر عن مباريات الأهلي الماضية للإصابة في العضلة الخلفية، حيث استبعده الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر من مباراة الرجاء الأخيرة في ذهاب ربع نهائي البطولة والتى أقيمت بإستاد القاهرة مساء السبت الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وخاض احمد عبد القادر برنامجا تأهيليا الأيام الماضية تعافى معه للشفاء من الإصابة ليؤكد جاهزيته للسفر مع الأحمر غداً ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة الحسم أمام الرجاء بالمغرب.

ويُعد أحمد عبد القادر من الركائز الأساسية في تشكيل مارسيل كولر ضمن مركز الجناح الأيسر لكن المدير الفني دفع بـ حسين الشحات في مركز الجناح الأيسر أمام الرجاء أول أمس ،السبت، لتعويض غياب أحمد عبد القادر.