شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. ثلاثى مصرى فى المقدمة وتراجع روان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في 24 أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 56 على التوالى، وذلك بعدما أكملت عاماً فى الصدارة فى الأول من أبريل الجارى.



وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى: وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نوران جوهر (المركز الأول)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز العاشر)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى: فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، تقدمت الانجليزية جورجينا كيندي مركزين لتحتل التصنيف الثامن، وتراجعت الإنجليزية سارة جان بيريإلى المركز التاسع، روان العربي للمركز العاشر.