شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني باستور يعقد أول اجتماع مع منتخب اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد صباح اليوم، الاثنين، اجتماع للجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد للفريق القومي، مع لاعبى منتخبنا الوطنى المحترفين والمحليين بقاعة الاجتماعات بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

وخلال الاجتماع، تم تقديم أعضاء الجهاز الفنى للاعبى الفريق الوطنى وقام المدير الفنى خوان كارلوس باستور بشرح البرنامج التدريبي للاعبين خلال الفترة المعسكر الحالى للفريق بالمركز الأوليمبي والذى خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجارى.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور ابو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير ادارى الفريق ودكتور محمد شوقى طبيب الفريق ومحمد امام محلل اداء ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال و ادواردو سكياردو محلل اداء.

ويقام مؤتمر صحفى يوم الجمعة القادم لتقديم المدير الفنى لمنتخب الفراعنة خوان كارلوس باستور لوسائل الاعلام المصرية والعالمية.