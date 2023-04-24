شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يعود للمشاركة فى بطولة العالم للاسكواش بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اسم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، ضمن جدول بطولة العالم للاسكواش المقرر إقامتها في مايو المقبل، وذلك بعد امتثال اللاعب لعقوبة الإيقاف التى سبق وتعرض لها من رابطة اللاعبين المحترفين لمدة 6 أسابيع.

وتقام بطولة العالم للاسكواش فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل.

يذكر أن نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربيني عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب في مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لـ علي فرج وتوج بالبطولة في 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.