شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس اللعب بـ"خطة دفاعية" شاملة فى موقعة العودة أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، للعب بخمسة لاعبين فى الخط الخلفي لفريقه خلال مباراته أمام الرجاء المغربي السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، لاسيما أنه يرغب فى تأمين صعوده إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف وحيد لضمان الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والاستفادة بالنتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد القاهرة، ولن تكون مباراة السبت المقبل سهلة فى ظل الحضور الجماهيري الكبير المنتظر من قبل جماهير الرجاء المغربي.

ويفكر كولر في الدفع بقلب دفاع ثالث بجوار الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي، ويعد خالد عبد الفتاح هو الأقرب للمشاركة فى هذا المركز، لاسيما أنه شارك كبديل فى الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب لتأمين الفوز بثنائية نظيفة، وقد يكون الدفع به خيارا مطروحا من المدرب السويسري في موقعة الإياب بالمغرب.