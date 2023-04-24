شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى مستمر فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص السنغالى إبراهيما نداى صانع ألعاب الزمالك فى الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للفريق بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال المباراتين الماضيتين اللتين خاضهما مع الزمالك أمام حرس الحدود والمقاولون العرب بعد عودته من الإصابة.

في ذات السياق، مازال الغموض يحيط بثنائى الوسط اللذين سيشاركان فى لقاء سيراميكا، بالرغم من تواجد أكثر من لاعب، على رأسهم نبيل دونجا ومحمد عبد الغنى اللذين يشاركان فى مركز الوسط فى اللقاءات الأخيرة، بالإضافة لتواجد محمد أشرف روقا وعمرو السيسى الذى يؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا فى الوقت الحالي للحاق باللقاء المقبل.

ورغم اعتماد أوسوريو على دونجا وعبد الغنى في اللقاء الماضى إلا أنه ربما يجرى بعض التعديلات التكتيكية في منطقة الوسط خاصة وأن الفريق عانى كثيرا من الهجمات المرتدة للمقاولون ومنى مرماه بهدفين أدت لتحقيق الأخير لنقطة التعادل وفقد الفريق الأبيض نقطتين مهمتين في سباق الدورى.

ويدرس المدير الفني بعض السيناريوهات، على رأسها عودة محمد عبد الغنى لدكة البدلاء على أن يعود روقا للتشكيلة الأساسية بجانب دونجا لتأمين منطقة الوسط مع الاعتماد على نداى لمساعدة المثلث الهجومى في تحقيق الأهداف وخطف الثلاث نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.