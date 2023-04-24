شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يواجه السودان اليوم فى افتتاح البطولة العربية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام مباريات البطولة العربية، نظيره السودانى يوم 12 مايو من الشهر المقبل بالبطولة التي تستضيفها السعودية.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً والوصول إلى معدل انسجام مناسب بين اللاعبين القدامى والجدد قبل انطلاق البطولة العربية وبداية مشوار الفراعنة ببطولة أفريقيا.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من نادر رشاد مدربًا عامًا، رماح أبوزيد المدرب المساعد، أيمن عبد الرحمن مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، هانى درويش أخصائي العلاج الطبيعي، عباس حسانين المدلك، محمد منجي مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.