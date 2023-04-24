شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يبحث مع معاونيه موعد تدريب الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، موعد مران الفريق قيد الدراسة، حيث لم يستقر الخواجة الكولومبي على على موعد المران، لاسيما أنه كان قرر أن يخوض الفريق مرانه فى الثامنة صباحًا بدلاً من الرابعة عصرًا، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين في عيد الفطر المبارك، والتي امتدت ليومين.

ومازال أوسوريو يدرس مع جهازه المعاون "موعد تدريب الزمالك"، وهل سيجعله فى الثامنة صباحًا بشكل دائم أم سيعيده لموعده القديم فى الرابعة عصرًا.

وأكد مصدر بالزمالك أن المدير الفني قرر تعديل موعد مران أمس، الأحد، لتجربة الأمر، وأنه أول يوم بعد انتهاء أجازه العيد ويرغب المدرب في عدم منح اللاعبين ساعات راحة لأكثر من ذلك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.