شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل الاستعداد لمواجهة المصري فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المصرى، المقرر لها السبت المقبل فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
ومنح حمزة الجمل، المدير الفني لاعبي الفريق، راحة يومي الجمعة والسبت عقب الفوز على المصري في الدوري بهدفين مقابل هدف في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.
ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.
ورفع فريق الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز 14 فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.
وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.