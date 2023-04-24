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الإسماعيلي يواصل الاستعداد لمواجهة المصري فى كأس رابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المصرى، المقرر لها السبت المقبل فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ الإسماعيلى أمس، الأحد، الاستعداد لمواجهة المصري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش فى الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.

 

ومنح حمزة الجمل، المدير الفني لاعبي الفريق، راحة يومي الجمعة والسبت عقب الفوز على المصري في الدوري بهدفين مقابل هدف في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من .

 

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.

ورفع فريق الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز 14  فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.

وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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