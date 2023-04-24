شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إيقاف محمد الشناوى 3 مباريات وإبراهيم حسن مباراتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عددا من العقوبات للجولة ال26 للدوري وجاءت كالتالي :
- إنبى وأسوان :
-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من انبى مباراة للطرد لسابق إنذاره..
-إيقاف كل من على فتحى وإسلام جمال ثنائي فريق اسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثانى منع فرصة محققة.
- طلائع الجيش وفيوتشر
إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..
- سموحة والأهلى
إيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..
- المصرى والاسماعيلى
-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم.
-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعى تجاه الحكم.
-سيراميكا والإتحاد
-إيقاف الكابتن معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.
-إيقاف الكابتن حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض..
-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.