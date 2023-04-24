الزمالك يحسم موقف زيزو من مباراة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة النجم المصري الدولي أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك في مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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يستعد الفارس الأبيض لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والتي قد تشهد غياب زيزو.

زيزو يغيب عن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ؟

يعاني أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الإصابة، ومن المقرر أن يخصع اللاعب لفحص طبي اليوم الاثنين لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام

سيراميكا.

يعاني "زيزو" من إصابة بالتواء في كاحل القدم، وواصل اللاعب برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفارس الأبيض بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن عن بيراميدز الثالث، و13 نقطة عن الاهلي المتصدر الذي له 3 مواجهات مؤجلة.

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