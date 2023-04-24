عقوبة محمد الشناوي بعد واقعة الضرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الاندية المصرية برئاسة أحمد دياب، عقوبة الحارس المصري الدولي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، والتي جاءت بعد واقعه ضرب لاعب سموحة، في إطار منافسات الجولة 26 من مواجهات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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قررت رابطة الأندية بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، العقوبات المفروضه على اللاعبين عقب مواجهات الجولة المنتهيه، ومن بينها حالة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي.

إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات

قررت رابطة الأندية إيقاف محمد الشناوي لثلاثة مباريات

بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة سموحة الماضيه ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الاحمر 2-0.

وشهدت المباراة حالة تعدي من الشناوي بالضرب على الخصم بدون كرة، ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة، ويتحصل على الإيقاف لثلاثة مواجهات محلية.

وبالتالي فإن الشناوي سيغيب عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك وبيراميدز وإنبي ببطولة الدوري وكأس السوبر.

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