الشباب يستعيد نجمه قبل مباراة الاتحاد في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نجم الفريق قبل مواجهة الاتحاد المقبله في دوري روشن، والتي تجمع الطرفين على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي، ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات دوري الموسم الحالي 2022-2023.

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من المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتحاد يوم الخميس الموافق 7 من شهر أبريل الجاري، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

عودة ثنائي الشباب المصاب

شهدت تدريبات الشباب الأخيرة عودة الثنائي سعيد الربيعي للتدريبات الجماعية، بعد تعافية من الإصابة في الركبة، بعد غياب

اللاعب عن شيخ الاندية السعودية منذ مطلع مارس الماضي.

كما شهدت تدريبات الشباب عودة اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور مهاجم الفريق الذي شارك في التدريبات الخاصه برفقة أخصائي العلاج الطبيعي تمهيدًا للعودة للملاعب في الفترة المقبلة.

يحتل الشباب المركز الثالث في الترتيب برصيد 50 نقطة بينما يأتي الاتحاد في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

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