الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب كولومبي جديد

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الجهاز الإداري لنادي الزمالك من التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، وضمه للجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.

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تعثرت مفاوضات الزمالك مع المدرب الإسباني بيدرو جوميز كارمونا بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف لينضم لجهاز أوسوريو.

مدرب كولومبي يقترب من الجهاز الفني للزمالك

شدد اوسوريو على ضرورة تواجد مدرب كولومبي معه في الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، وهو ما

يعمل عليه حاليًا من خلال محاولة ضم اسم جديد للجهاز الفني، حيث يقود المدير الفني للقلعة البيضاء ملف المفاوضات، لسرعة الحسم خلال أيام قليله.

بدأ أوسوريو المهمة الفني له مع نادي الزمالك بلقاء المقاولون العرب الماضي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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