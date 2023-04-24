كورتوا .. الدوري مازال في الملعب وسنقاتل حتى النهاية

ياسر رشاد - القاهرة - لم يفقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الأمل في منافسة فريقه بقوة على لقب الدوري رغم الفارق الكبير مع برشلونة المتصدر للدوري الإسباني الكروي.

ويتقدم برشلونة بفارق 11نقاط على ريال مدريد بعد الفوز الليلة على ضيفه أتلتيكو مدريد.

وقال كورتوا" 30 عاماً " ،بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيجو بهدفين السبت في ملعب سانتياجو برنابيو: سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة، نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل أمورعدة، ونرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة،

ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون.

أضاف الحارس العملاق "نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الابطال، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة، الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، أربع نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله مع سلباً مع جيرونا وخيتافي.