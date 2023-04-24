موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب فريق برايتون، ليواجه نظيره مانشستر سيتي في ديربي المدينة، والذي من المقرر أن يجمع الطرفين على ملعب ستاد ويمبلي.

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حقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما فاز مانشستر يونايتد على برايتون بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين السيتي واليونايتد

من المقرر ان تقام مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق

3 من شهر يونيو المقبل 2023.

حتى الآن لم يتم تحديد توقيت اللقاء لكن الموعد المبدئي للمواجهة سيكون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر ان تنقل مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 من خلال قنوات "beIN Sports HD 1 Premium" مباشرة في الوطن العربي.

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