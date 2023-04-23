شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني باستور يصل القاهرة لقيادة منتخب اليد.. وتقديمه فى مؤتمر صحفى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد لمنتخب اليد الأول، إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، لتولي مسئولية قيادة الفراعنة، بعدما وضع اتحاد اللعبة أهداف عالمية لتحقيقها مع هذا المدرب في المستقبل القريب.

وكشف عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد اليد، أن باستور سوف يلتقي مع معاونيه خلال اليومين المقبلين من أجل وضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي الجمعة المقبل من أجل تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام.

وأوضح عمرو صلاح أن اتحاد اليد يثق تماماً في قدرات المدرب الإسباني، ويرى أنه مناسب للمنتخب الوطني الأول وقادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية في لعبة كرة اليد التى تُعد من الألعاب المُتميزة في مصر وتحظى بشعبية كبيرة ونجاحات رائعة على الصعيدين القاري والدولي.