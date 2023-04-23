شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر فيديو لأول مران استعدادا لمباراة الحسم أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لمران الفريق استعداداً لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخاض الأهلي مرانه اليوم، الأحد، على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة الذهاب أمام الرجاء أمس باستاد القاهرة التى حسمها الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة.

وشهد مران الأهلي استمرار محمد الضاوي كريستو فى برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، بعد إصابته بالتواء فى الكاحل، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.