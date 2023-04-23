شكرا لقرائتكم خبر عن ­مران الأهلي.. استمرار تأهيل كريستو وتقسيمة قوية للبدلاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وشهد مران الأهلي استمرار محمد الضاوي كريستو فى برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب بعد إصابته بالتواء فى الكاحل.

وتدرب الأهلي اليوم، الأحد، دون راحة، بعد الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس باستاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.



































































































































































