شكرا لقرائتكم خبر عن مارومو جالانتس يتقدم بالهدف الأول فى مرمى بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شيفافيرو لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويضم تشكيل بيراميدز فى المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد توفيق - أوجو صامويل - كريم حافظ - محمد صادق - محمود دونجا- أحمد سامي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى.