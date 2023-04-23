شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا والجونة يتقاسمان صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مجموعة الصعيد بالقسم الثانى منافسة قوية بين لافيينا والجونة على صدارة الترتيب، حيث يمتلك كلا الفريقين نفس الرصيد بـ50 نقطة، بعد مرور 23 جولة، ومن المتوقع أن تشهد المنافسة سخونة قوية في محاولة أحد الفريقين حسم بطاقة العودة للدورى.

ويتفوق لافيينا على الجونة بهدف فقط، بينما استقبل فريق الجونة أهدافا أقل من لافيينا خلال المباريات الماضية، وسوف تحسم الـ7 جولات المتبقية مصير بطاقة التأهل في هذه المجموعة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل استئناف المسابقة مجددا..

1 لافيينا 50 نقطة

2 الجونة 50 نقطة

3 بترول أسيوط 47 نقطة

4 النصر للتعدين 43 نقطة

5 مصر المقاصة 41 نقطة

6 المنيا 34 نقطة

7 كيما أسوان 34 نقطة

8 الألومنيوم 32 نقطة

9 ديروط 28 نقطة

10 أسمنت أسيوط 27 نقطة

11 شُبان قنا 25 نقطة

12 الفيوم 21 نقطة

13 مركز شباب الطامية 18 نقطة

14 ملوى 18 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

16 المدينة المنورة 15 نقطة

وكان فريق لافيينا حقق فوزا مهما على فريق بترول أسيوط بهدف نظيف، في آخر جولة في الصعيد، بينما حقق فريق الجونة فوزا مهما على فريق أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 50 نقطة ليرتقى لوصافة مجموعة الصعيد بالتساوى مع لافيينا المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقى أسمنت أسيوط عند النقطة 24.

وانتزع فريق المنيا فوزا صعبا على فريق تليفونات بنى سويف بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 34، فيما توقف رصيد التليفونات عند النقطة 17.

وحقق ديروط فوزا مهما على فريق مركز شباب طامية بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما توقف رصيد تليفونات بنى سويف عند النقطة 18، بينما حقق مصر المقاصة فوزا صعبا على الفيوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع المقاصة رصيده إلى 41 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد الفيوم عند النقطة 21.