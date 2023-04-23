شكرا لقرائتكم خبر عن مارومو جالانتس يتعادل سلبيًا مع بيراميدز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس الجنوب أفريقى بالتعادل السلبى، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد الشوط الأول خطورة وضغط قوى من بيراميدز، على مرمى الفريق الجنوب أفريقى فى محاولة لتسجيل هدف التقدم، فى الوقت الذى حاول الفريق الضيف تهديد مرمى أحمد الشناوى لكن على استحياء.

وأهدر بيراميدز فرصة خطيرة عن طريق تسديدة صاروخية من رمضان صبحى ارتطمت فى القائم، وبعدها أهدر مصطفى فتحى فرصة خطيرة أخرى.

ويضم تشكيل بيراميدز فى المباراة كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد توفيق - أوجو صامويل - كريم حافظ - محمد صادق - محمود دونجا- أحمد سامي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى.