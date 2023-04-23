شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى مران الأهلي بمشاركة الشباب وحضور بروكيتش ووليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقسيمة كرة قوية على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهدت مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، وحضرها مايكل بروكيتش المدير الفنى لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية فى «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

على صعيد آخر، يضع مسئولو الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب غدًا لخوض مباراة الرجاء المغربى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب وقبل 72 ساعة أيضًا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

وتوج الأهلي بلقبين أمام الرجاء، كانت البداية عام 1996، عندما توج بلقب البطولة العربية بعد الفوز (3-1)، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مواجهات الفريقين.

وكان اللقب الثاني في 2021، عندما حصد الفريق الأحمر لقب السوبر الإفريقي بنتيجة 6-5 بعد الاحتكام لركلات الترجيح، وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).