برشلونة يحقق رقم تاريخي في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - نجح برشلونة في تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو، في الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإسباني.

برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته بالدوري الإسباني | الوفد (alwafd.news)

أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن برشلونة حقق الانتصار العاشر له بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واستطاعت 3 أندية في تاريخ الدوري الإسباني تحقيق أكثر من هذا العدد من الانتصارات بتلك النتيجة

(1-0)، وهم إشبيلية في موسم 2020-2021، أتلتيكو مدريد 2017-2018، فالنسيا موسم 1988-1989، حيث حققوا 11 انتصار بتلك النتيجة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الليجا، ليقترب من تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد غيابه في السنوات الأخيرة، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.