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إيجالو يقود تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل الرسمي للزعيم  أمام الاتحاد في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الملك عبد الله   في نصف نهائي  كأس خادم الحرمين الشريفين .

 

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون مين – محمد جحفلي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار – سلمان الفرج – آندريه كاريلو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – إيجالو

– موسى ماريجا.

 

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية ، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات .

 

ومن المقرر ان يفوز في مباراة الهلال والاتحاد سوف يواجه الفائز من مباراة النصر والوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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