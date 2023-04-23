حمدالله وحجازي أساسيان في تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي نانو سانتوس المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سوف يخوض مباراة الهلال المرتقبة مساء اليوم الأحدعلى ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية صمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

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وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الهلال السعودي كالتالي

في حراسة المرمي :مارسيلو جروهي

في خط الدفاع : مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - بامسعود

في خط الوسط : برونو هنريكي

- عوض الناشر_كوستا - كورونادو - رومارينيو

في خط الهجوم :حمدالله.

موعد مباراة الاتحاد والهلال السعودي في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

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