غزل المحلة يخوض معسكرا مغلقا قبل مباراة طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع لاعبى غزل المحلة لمعسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش وهذا لزيادة التركيز لدى اللاعبين و تحقيق نتيجة إيجابية.

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قام عبد الباقى جمال المدير الفنى للفريق بشرح بعض الاخطاء و طريقة اللعب للاعبين خلال محاضرة فنية قبل مواجهة طلائع الجيش.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره غزل المحلة مساء الأربعاء المقبل على ستاد جهاز

الرياضي العسكري بالكلية الحربية ضمن منافسات الـ24 في الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،8 مساء بتوقيت الإمارات .

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